In duemila alla “Bondonail” all’insegna della solidarietà

TRENTO. Nuovo, grande successo per la Bondonail, la ciaspolata notturna di beneficenza organizzata da Ail Trento, arrivata alla sua edizione numero 13 e il cui ricavato è interamente destinato a finanziare i progetti dell’associazione a supporto dei pazienti onco-ematologici.

l percorso, interamente illuminato da fiaccole, è stato come sempre preso d’assalto lungo tutti i cinque chilometri del percorso, in cui numerosi appassionati hanno potuto ciaspolare in mezzo alla natura, godendo del silenzio della montagna ma anche della compagnia di amici e parenti, recuperando le energie nei due punti di ristoro dislocati lungo il tracciato, accompagnati dalle canzoni del Coro Cima Verde, testimonial di Ail Trento da molti anni.

Al termine della camminata il villaggio Bondonail ha accolto i partecipanti con la musica di Radio Dolomiti ed una vasta offerta di cibo e bevande calde. Per la prima volta la neve si è fatta desiderare, ma l’organizzazione ha lavorato per giorni al fine di garantire un percorso il più possibile suggestivo e adatto ad ogni età e condizione fisica.

Anche quest’anno la Bondonail ha richiamato un gran numero di partecipanti: il numero massimo di duemila iscritti era stato raggiunto ancora a fine gennaio, segno di quanto la manifestazione sia attesa e di quanto i trentini siano sempre attenti quando si tratta di beneficenza, dimostrando la loro vicinanza all’associazione Ail e la fiducia nei confronti di ciò che l’associazione realizza da più di 25 anni sul territorio trentino per i propri malati.

Un ringraziamento speciale, da parte degli organizzatori, va ai 150 volontari (di dieci associazioni diverse) che anche quest’anno hanno prestato il loro prezioso tempo per fare in modo che Bondonail sia un evento piacevole, apprezzato e, soprattutto, sicuro.