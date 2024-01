Maxi rissa, espulsi 2 stranieri. Trasferiti dalla residenza Fersina anche due minori

Sicurezza / Polizia

Le due persone accompagnate al Centro per i rimpatri di Gradisca di Isonzo sono un cittadino tunisino gravato da numerosi precedenti, con in atto un divieto di avvicinamento all'ex compagna per atti persecutori e minacce, e di un cittadino di origine nigeriana con precedenti per violenza sessuale e rapina



IL VIDEO Fugatti: "Via chi non rispetta le regole"

IANESELLI "Mai più serate così violente"