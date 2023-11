“Ogni bambino merita la pace”, tutti insieme in marcia nel centro storico

TRENTO. Trento città dei bambini, questo pomeriggio, lunedì 20 novembre, seconda delle due giornate “Diritti in movimento”, dedicate alla Convenzione dei diritti dell'infanzia e adolescenza.

Alle 14 è partita la marcia per la pace, con oltre trecento bambini e bambine, che poi in piazza Duomo hanno dato vita al momento di riflessione intitolato "Time out".

Diverse le iniziative in programma, fra queste quella dei giovani del progetto di partecipazione attiva Stra.Bene, che portano le loro idee sulla partecipazione, sulla cura dei beni comuni e sui temi dell'Europa.

Coinvolti molti enti di terzo settore, biblioteche, scuole dell'infanzia, i centri socio-educativi, i Giocastudiamo che propongono attività interne e aperte al pubblico.

Altre iniziative si sono svolte ieri, domenica, sempre per celebrare l’anniversario della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, firmata nel 1989, e per rilanciare l'appello affinché venga rispettata e applicata attivamente.

La pace, come detto, è il tema di quest’anno, scelto per sottolinearne l’importanza alla luce dell’attuale contesto storico e politico che colpisce fortemente molti bambini nel mondo.

Durante le due giornate, i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie, le Circoscrizioni, gli enti del terzo settore e i musei si incontrano nei vari quartieri della città per festeggiare insieme i Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sono stati realizzati i braccialetti della pace, donati alle persone, e striscioni con la scritta “Ogni bambino, ovunque, merita la pace”, frase enunciata recentemente dalla direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell commentando la tragedia nel conflitto israelo-palestinese.

L’iniziativa “Diritti in movimento”, si legge in una noita stampa, è possibile grazie al lavoro corale di Comune, in particolare dei servizi Servizi all’infanzia, Welfare e coesione sociale, ufficio Politiche giovanili e biblioteca, Tuttopace, Unicef, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Muse, Museo diocesano tridentino, Tavolo Trento 0-18, Ant – Amici della neonatologia trentina, Scuola materna romani De Moll, Università di Trento, Scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento, Federazione provinciale scuole materne, Co.e.s.i, Nati per la Musica – Trentino, Nati per Leggere – Trentino, Pro.ges. – Trento, cooperativa Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso", cooperativa Bellesini, cooperativa La Coccinella, Città futura, Istituti comprensivi Trento 3 e Trento 4 Sistema Integrato di Servizi: Progetto 92, Associazione Mutuo Aiuto (Ama), Associazione Provinciale per i Minori (Appm).

[foto Daniele Panato]