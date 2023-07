Alloggi militari in via Fersina: più spazio al Desert per il Polo sanitario

TRENTO. Ampliare l'area a disposizione del futuro polo ospedaliero ora è possibile. Dal ministero della Difesa è infatti arrivato un segnale di apertura all'ipotesi del trasferimento delle nuove caserme, che potrebbero essere costruite non più sull'area dell'ex Damiano Chiesa ma in via Fersina, lasciando quindi la possibilità di «allargare» il progetto dell'ospedale, che potrebbe inoltre comprendere i 2,2 ettari del Trentinello di via Jedin di proprietà del Comune e i 6.698 metri quadrati dell'ex Enderle, di proprietà di Patrimonio del Trentino.



Tutto insieme, insomma, c'è la possibilità di andare oltre i 19,7 ettari previsti all'inizio. Il ministero chiarisce che l'obiettivo è quello di trovare un punto di caduta che soddisfi tutte le parti coinvolte.



