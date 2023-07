Incidente a Valsorda, code tra Vigolo Vattaro e il capoluogo

TRENTO. Incidente, questa mattina, statale 349 a Valsorda: ils ervizio Viaggiare in Trentino segnala, alle 7.45, code in entrambe le direzioni.

Disagi, dunque, sia per chi dall'altopiano di Vigolo Vattaro scende in direzione Trento sia viceversa per chi percorre in salita la strada della Fricca.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla natura dell'incidente e sulle eventuali conseguenze per le persone.