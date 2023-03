Tutto pronto per il settimo e goloso Tour dei Cioccolatieri in piazza Fiera a Trento

TRENTO. Torna a Trento, per la settima edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale. Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023 saranno aperti in Piazza Fiera gli stand dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.



Lungo tutte le tre giornate di evento con orario no-stop dalle 9:00 alle 21:00 i cioccolatieri proporranno degustazioni e vendita di cioccolato di ogni forma e dimensione e prodotti di pasticceria; dalle sorprendenti novità alle specialità regionali sino a oggetti e sculture commestibili di ogni tipologia e grandezza. Insomma, una vera e propria festa per occhi e palato!



Praline, cremini, tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, pasta di mandorle, sfogliatelle e pasticceria napoletana, strudel, crepes con creme spalmabili, Cioccolato di Modica IGP e chi più ne ha più ne metta. Non mancheranno coccole personali e attenzione al benessere fisico a alle diverse esigenze alimentari con prodotti biologici e privi di zucchero.



I cioccolatieri presenti a Trento, provengono infatti da varie regioni e così, dal Piemonte alla Calabria, passando per Lombardia, Veneto e Umbria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso tutte le declinazioni del cioccolato. Sarà presente anche un cioccolatiere Belga e due aziende di Trento con degustazione di caffè e cioccolato, birra al cioccolato e vari prodotti di pasticceria.



«È un gradito e goloso ritorno quello della manifestazione Art & Ciocc, che porta nella tradizionale sede di piazza Fiera un’infinita varietà di cioccolato – dichiara il vicesindaco Roberto Stanchina - Sarà un’occasione per degustazioni inedite e soprattutto sarà un invito per tutti, residenti e turisti, a visitare il nostro bel centro storico nel prossimo weekend».



ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è anche un’occasione per vivere la città ed offrire a cittadini e turisti un evento di qualità; non è solo un’esperienza per il palato, è una festa per tutti! Tra le simpatiche novità del tour il totem #faccedaciocc, per scattare foto e selfie da condividere sui social. Ad organizzare la manifestazione Mark. Co. & Co, con il Patrocinio del Comune di Trento e la collaborazione di Confcommercio Trentino e Associazione Pubblici Esercizi Trentino.



Gli orari di apertura degli stand dei cioccolatieri in Piazza Fiera:

- Venerdì 24 marzo dalle 9 alle 21

- Sabato 25 marzo dalle 9 alle 21

- Domenica 26 marzo dalle 9 alle 20



Per informazioni, info@markco-co.it oppure 349 6900875