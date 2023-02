"Trento al centro": autonomisti e Campobase insieme a palazzo Geremia, la delusione del Patt

TRENTO. "La sezione di Trento del Partito autonomista trentino tirolese (Patt) si dichiara amareggiata rispetto alle modalità con cui i due rappresentanti nel Comune di Trento, il vicesindaco Roberto Stanchina (nella foto) e il consigliere Alberto Pedrotti, hanno comunicato l'adesione al gruppo “Trento al Centro” e la conseguente uscita dal Patt".



Lo scrivono, in una nota, la presidente Giordana Detassis, il segretario politico Paolo Holneider e il direttivo della sezione Patt di Trento. "Nelle riunioni di questi mesi non ci siamo mai sottratti al confronto e abbiamo sempre cercato di discutere, se pur nella diversità di idee e di punti di vista”.



Stanchina boccia la virata a destra del Patt: non si fa politica ignorando valori per noi fondamentali L'accordo politico tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il Patt ha spiazzato chi, come Roberto Stanchina, vicesindaco di Trento si trova a lavorare con una coalizione di centrosinistra. Stanchina non nasconde l'imbarazzo e parla di "valori diametralmente opposti", mentre il sindaco Franco Ianeselli parla di "una cosa che non c'è" riferendosi alla presunta rottura tra Lega e Fdi.



”Lo stesso segretario politico della sezione nei giorni scorsi aveva confermato che gli impegni presi nel comune capoluogo e nelle circoscrizioni sarebbero stati rispettati senza per altro essere smentito da nessuno dei due", prosegue la nota, che conclude confermando "l'appoggio al sindaco e alla Giunta comunale" e garantendo il "rispetto degli impegni presi alle elezioni comunali del 2020".

Nel nuovo gruppo ci sono anche Maria Chiara Maule, Paolo Piccoli e Renato Tomasi.