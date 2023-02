Controlli della polizia a Trento, quattro denunciati per spaccio

TRENTO. Quattro denunciati per spaccio in seguito ai servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Trento. È l'esito di una attività svolta giovedì pomeriggio dal personale della Squadra Mobile, della Squadra Volanti, del Reparto prevenzione crimine Lombardia e da un'unità cinofila della Questura di Padova.



Gli agenti hanno controllato un appartamento nel quartiere "Ghiale", dove era stato segnalato un anomalo andirivieni di cittadini e di giovani, che spesso sono stati visti aggirarsi in zona, soprattutto a tarda sera e la notte.



La perquisizione ha consentito di sorprendere all'interno dell'appartamento quattro cittadini nordafricani, in possesso di 107 grammi di hashish, 27 grammi di cocaina e 2.565 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento. I quattro sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro.



Due di questi, di nazionalità tunisina, sono stati inoltre espulsi perché irregolari dal territorio nazionale con provvedimento del questore Maurizio Improta e condotti al centro di permanenza per rimpatri di Gradisca.



Sempre nel corso dei controlli disposti dal questore di Trento è stato identificato un cittadino nigeriano con a proprio carico precedenti specifici per stupefacenti che era sfuggito un controllo nei giorni scorsi.



L'uomo aveva con sé 220 euro in contanti che sono stati sequestrati, perché ritenuti frutto di spaccio. All'uomo è stata anche applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Trento, per la durata di 3 anni.



Infine, sempre nel pomeriggio di ieri, sono stati sottoposti a controlli due esercizi commerciali del centro cittadino, a seguito dei quali sono state evidenziate e segnalate alcune irregolarità di carattere amministrativo e all'interno del qual sono stati identificati 33 clienti, di cu 14 persone di nazionalità straniera, con precedenti di polizia.