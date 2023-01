Droga a Trento: fioccano arresti e denunce tra spaccio di hashish e possesso di cocaina

TRENTO. La Guardia di finanza di Trento ha arrestato tre persone di origine marocchina, rispettivamente di 40, 36 e 27 anni, per traffico illecito di stupefacenti. I tre - si apprende - sono stati fermati per un controllo stradale mentre percorrevano una delle principali arterie di ingresso nel capoluogo trentino a bordo di un’auto di grossa cilindrata.



Il nervosismo delle persone a bordo ha indotto i finanzieri ad eseguire un controllo accurato dell’auto, rinvenendo, all’interno del vano batteria, un panetto di cocaina di un chilogrammo. La sostanza sequestrata, il cui livello di purezza avrebbe permesso la realizzazione di almeno 4.500 dosi, avrebbe fruttato oltre 270.000 euro. I tre fermati, residenti in provincia di Bergamo, sono stati quindi tratti in arresto in flagranza di reato e trasferiti nel carcere di Spini di Gardolo.



Altre tre persone sono state denunciate per spaccio e altrettante, tra cui due minori, sono state segnalate al Commissariato del Governo per detenzione ad uso personale di hashish nell’ambito di un’operazione congiunta tra i carabinieri e l’unità cinofila della Polizia locale di Trento in piazza Dante e nel quartiere delle Albere.



I tre denunciati - informa l'arma - sono due cittadini italiani e uno di origine pakistana, trovati in possesso rispettivamente di alcuni grammi di stupefacente. Durante l'operazione sono state sottoposte a controllo circa cento persone. Negli ultimi 12 mesi i carabinieri di Trento hanno arrestato 33 persone (mediamente tre al mese) per spaccio; i denunciati sono oltre un centinaio.