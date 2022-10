Controlli nelle zone della movida e dello spaccio: due persone denunciate per droga

TRENTO. Controlli di polizia in centro a Trento nelle zone della movida e dintorni, ieri, mercoledì 26 ottobre.

Tra i numerosi identificati e controllati, due persone sono state denunciate, poiché trovate in possesso di numerosi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina.

In azione - spiega una nota della Questura di Trento - il personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Polizia Locale e di un'unità cinofila della Guardia di Finanza ha controllato 55 soggetti, extracomunitari e non, alcuni dei quali gravati da precedenti penali e di polizia, nell'area di piazza Dante, piazza Santa Maria Maggiore, via Torre Vanga e nelle zone limitrofe.

Nella stessa serata è stato realizzato, inoltre, un altro servizio mirato a reprimere l'attività di spaccio segnalata nella zona tra vicolo San Pietro e via Santa Maria Maddalena, nei pressi dei locali interessati dalla "movida".

I controlli amministrativi nei confronti degli esercizi di somministrazione di bevande siti nell'area del centro storico - sottolinea la nota - hanno consentito di verificare la presenza nei locali di un numero congruo di addetti alla sicurezza, ulteriore valido strumento di prevenzione.

[foto: archivio]