Conto alla rovescia per l'Oktoberfest alla Trentino Music Arena: appuntamenti dal 16 settembre al 9 ottobre

TRENTO. Fra due giorni scatta la nuova edizione della Oktoberfest Trentino, giunta alla decima edizione.

Venerdì si alza il sipario sul grande momento di musica, divertimento e sfide al palato.

Appuntamenti dal 16 settembre al 9 ottobre, per tutti i weekend, alla Trentino Music Arena a San Vincenzo, inaugurata con il concerto di maggio di Vasco Rossi.

Sarà un'occasione anche per ricordare la figura di un trentino illustre dei secoli scorsi.

L'Oktoberfest di Monaco di Baviera ha origine infatti da un'idea di un trentino, Andrea Michele Dall'Armi, che apparteneva a una famiglia di commercianti, trasferito in Baviera.

Per questa sua intuizione, che coniuga un momento di festa ad aspetti di costume e di tradizione, ebbe anche importanti riconoscimenti, tanto che a Monaco c'è una via dedicata a lui, come del resto a Trento il vicolo in piazza Pasi è dedicato alla famiglia Dall'Armi.

Ora è disponibile il programma completto della manifestazione.

Weekend 16-17-18 settembre.

Venerdì si parte alle 21.30 con la Dolomiten Bier Band della Val Di Fiemme; sabato (ore 21.00) arrivano sul palco i Die Schweinhaxen, folk oberkrainer live band della Bassa Valsugana; domenica (ore 21.00) tocca ai Zinto Boys, gruppo folkloristico e oberkrainer band della Val di Cembra.

Tutte le sere, a seguire Eddy Dj con set après ski, Oktoberfest Style. GordArena apertura ore 22.00 tutti i venerdì e sabato.

Weekend 23-24-25 settembre.

Venerdì alle 21.00 apre la serata la Tirock Band, folk oberkrainer live band della Piana Rotaliana; sabato (ore 21.00) a salire sul palco sono i Turbo Folk, folk oberkrainer live band della Val Di Sole; domenica (ore 21.00) tocca alla Böhmische Judicarien, banda e gruppo folkloristico della Val Del Chiese.

Tutte le sere, a seguire Eddy Dj con set après ski, Oktoberfest Style. GordArena apertura ore 22.00 tutti i venerdì e sabato.

Weekend 30 settembre-1-2 ottobre.

Venerdì tornano, per chi se li fosse persi sabato 17, i Die Schweinhaxen, folk oberkrainer live band della Valsugana; sabato musica live con i Tirock Band, folk oberkrainer live band della Piana Rotaliana.

Domenica concerto della Trentin Country Folk Band (live a cura di Mariano De Tassis e Carlo Casillo, Miscele D’Aria Factory). Ci si godrà una rivisitazione dei canti popolari, dei cori di montagna della tradizione popolare trentina.

Tutte le sere, a seguire Eddy Dj con set après ski, Oktoberfest Style. GordArena apertura ore 22.00 tutti i venerdì e sabato.

Weekend 7-8-9 ottobre.

Venerdì, dalle 21 è Live Rock Party “Da mattina a sera” con The Rumpled, irish folk rock live band e Rebel Rootz, reggae rock & ska live band, che presentano il nuovo Singolo 2022 “Ricchi dentro”. Sabato il live show dalle 22.00 “Pezzi da 90”, disco dance con animazione, effetti speciali. Special Live Guest? Una sorpresa! Domenica live show musicale e comico in dialetto Trentino mai visto prima con gli Articolo 3ntino che ospitano Giovanni Cacioppo (Zelig! Colorado Cafè).

GordArena apertura ore 22 tutti i venerdì e sabato.