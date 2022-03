L’ultimo doloroso saluto a Giorgio Santomaso, il 59enne ritrovato senza vita dopo essere scomparso

MADONNA BIANCA. Si è svolto questa mattina il funerale di Giorgio Santomaso, il 59enne di Trento del quale si erano perse le tracce dalla mattina di lunedì scorso. È stato ritrovato purtroppo senza vita pochi giorni. L'uomo, che era solito fare una passeggiata al mattino presto, lunedì scorso non era più rientrato nella casa di via Menguzzato, dove viveva con la mamma anziana.



Le ricerche si erano concentrate nei dintorni dell'abitazione e si erano spinte fino al soprastante Bosco della Città, un luogo amato e frequentato da Santomaso. Qui, vicino a un sentiero, è stato rinvenuto ormai senza vita da uno degli amici che si erano mobilitati nelle ricerche. La montagna e la natura, ricordano gli amici, erano fra le sue grandi passioni. E la sua conoscenza del territorio dolomitico era diventata anche una professione: lavorava infatti come location manager per le produzioni cinematografiche in Trentino.



Era stato lui a individuare i luoghi adatti, secondo le esigenze della regia, per le scene di molti dei film più importanti girati negli ultimi anni in provincia. I genitori, entrambi di Voltago Agordino (Belluno), erano arrivati in Trentino verso la metà degli anni Sessanta: il padre, perito minerario, trovò impiego in Provincia.



Giorgio Santomaso, che aveva studiato geologia all'Università di Bologna, aveva dunque un legame a tutto tondo con le Dolomiti, al di là dei confini provinciali. Di lui gli amici, che si sono stretti ai familiari nell'immenso dolore, ricordano la sensibilità e la gentilezza, che si traducevano anche in un costante impegno civile e nell'attenzione alle lotte contro le ingiustizie sociali e le aggressioni all'ambiente naturale.