Domani si accende il Natale di Trento: ecco tutto il programma delle inaugurazioni, dal Duomo a piazza Fiera

TRENTO. Nel pomeriggio di domani – sabato 20 novembre – Trento si trasformerà ancora una volta nella città del Natale.

Ecco gli appuntamenti previsti nei vari punti della città interessati dalle iniziative del periodo natalizio:

- alle 15.00 inaugurazione in piazza delle Donne Lavoratrici, alle Albere, delle “luci d’autore”: luminarie a forma di animali realizzate da Matteo Boato, grazie alla collaborazione con Consorzio Trentino Iniziative.

- alle 15.30 aprirà il Villaggio incantato di piazza S. Maria Maggiore, allestito in piazza Santa Maria Maggiore dalla ditta Big Service utilizzando legno e materiale naturale. Per l’occasione la Bandina di Zambana, composta dai giovanissimi musicisti del luogo, suonerà alcuni pezzi.

- alle 16.00 a Palazzo Roccabruna si dà il via alla diciassettesima edizione di “Trentodoc: bollicine sulla città”, il tradizionale appuntamento con le bollicine di montagna, evento organizzato dalla Camera di commercio di Trento, dall’Istituto Trento Doc e dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino.

- alle 16.45 in piazza Duomo le autorità si ritroveranno per l'accensione ufficiale del photomapping, ideato dal lighting show designer Mariano Detassis, delle luci sulla città e del grande albero posizionato nel centro della piazza, in programma per le ore 17.00.

A seguire, accompagnati dal Corpo bandistico Fanfara sezione A.N.A. di Trento, si passerà ad inaugurare la 27a edizione dei Mercatini di Natale attraverso piazza Cesare Battisti (alle 17.40) e in piazza Fiera (alle 18.00 ), organizzati dall’Azienda per il turismo Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi.