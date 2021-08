Alberto Adami nuovo vicecomandante della polizia locale

TRENTO. Alberto Adami è il nuovo vice comandante della polizia locale di Trento.

La presentazione è stata fatta, in conferenza stampa, dal sindaco del capoluogo Franco Ianeselli e dal nuovo comandante del corpo, Luca Sattin.

Adami, 43enne esperto in gestione di eventi di grande richiamo, assume l'incarico ricoperto fino allo scorso 1° agosto da Sattin, che ha invece preso il posto di Lino Giacomoni alla carica di comandante del corpo cittadino.

Giacomoni è andato formalmente in pensione con il primo giorno del mese. "Sono partito scettico e sono diventato in breve uno dei sostenitori della nostra Polizia locale, un corpo di prossimità che non si occupa solo di traffico, ma assume una pluralità di compiti connessi alla sicurezza urbana", ha detto Ianeselli.

Adami, nato a Bolzano e laureatosi in giurisprudenza a Trento, ha iniziato la propria carriera nel 2001 a Pinzolo, come agente di polizia municipale. Ha poi lavorato a Riva del Garda e, dal 2008, a Lignano Sabbiadoro, come ufficiale tenente della polizia locale. In Friuli Venezia Giulia ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali.

"La polizia locale svolge importantissime funzioni di prossimità e vicinanza alla popolazione. Ora scontiamo ancora il blocco del turnover previsto dalla legge provinciale, ma rileviamo come siano necessarie nuove assunzioni per sostenere il ricambio generazionale e l'acquisizione di nuove professionalità a beneficio della cittadinanza", ha concluso Ianeselli.