Covid, più controlli nei parchi nel fine settimana. Insieme a polizia e carabinieri, la polizia locale vigilerà per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle distanze e l'uso della mascherina.

Saranno rafforzati nel prossimo fine settimana i controlli mirati a contenere la diffusione del Coronavirus. Al servizio di vigilanza quotidiana coordinato dalla Questura di Trento e assicurato da polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, sabato e domenica si aggiungeranno alcune pattuglie ulteriori della polizia locale, che avranno il compito di monitorare i parchi cittadini e in particolar modo la zona delle Albere, presa d'assalto lo scorso fine settimana.

Come di consueto, l'obiettivo è quello di evitare assembramenti e di far sì che siano rispettate le regole riguardanti le distanze interpersonali e l'uso delle mascherine. I cittadini sono dunque invitati a comportarsi in modo responsabile per non mettere a repentaglio la salute delle persone fragili e per non vanificare gli sforzi fatti finora.