Monopattini a Trento: la Wind si scusa per l'errore sul prezzo, e abbassa la tariffa per due settimane

TRENTO - Ha fatto discutere l'intervento del sindaco Ianeselli, dopo che la compagnia di noleggio di monopattini Wind aveva promosso l'iniziativa con una pubblicità ingannevole (0,25 cent al minuto, ma invece era 0,25 euro). Ed ora Wind si scusa dell'errore, e abbassa i prezzi per due settimane.Wind Mobility si scusa con la cittadinanza di Trento ed abbassa il prezzo per due settimane.

In una lettera inviata al Comune da Saverio Galardi, Country Manager Wind Mobility, la compagnia " si scusa per il malinteso causata da un errore sui volantini che erano attaccati ai nostri monopattini a Trento, i quali erroneamente riportavano una tariffa al minuto sbagliata. Il volantino riportava 0.25 CENT quando invece il prezzo al minuto è 0.24€. Ringraziamo i cittadini ed il Sindaco di Trento per averci avvisato.

I volantini sono stati rimossi per risolvere l’equivoco . Ci scusiamo per questo errore da parte nostra e come risarcimento e gesto di buona volontà per i cittadini, abbasseremo le nostre tariffe a 0,20 € al minuto per le prossime due settimane.

Wind Mobility - dice il manager - si è presentata ai cittadini di Trento con grande spirito di servizio investendo molte risorse in un periodo economico non semplice. Abbiamo deciso di offrire una flotta di 200 monopattini ad alto contenuto tecnologico ed un prezzo estremamente competitivo: 0.24€ al minuto senza costi sblocco.

Wind crede fortemente che il monopattino sia una modalità di trasporto che consenta ai cittadini di muoversi senza creare traffico e garantendo il distanziamento inter-personale. Il monopattino è inoltre un modo sostenibile e divertente per spostarsi per la città, il tutto a un prezzo convenienteì".

E Ianeselli ha subito commentato su Facebook: "Grazie a Wind per la lettera. E grazie a Napo". Il sindaco parla dell'esperto di informatica Maurizio Napolitano di FBK, il primo ad aver notato l'incongruenza segnalando il problema.