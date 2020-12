Stasera e domani in campo a Trento anche vigili del fuoco e boy-scout per liberare i marciapiedi

Prosegue l’impegno di uomini e mezzi per cercare di liberare strade e marciapiedi dalla straordinaria nevicata che ha coperto la città nella notte e durante questa mattina. Si tratta della nevicata più “veloce” degli ultimi 100 anni con oltre mezzo metro di neve sceso in poco più di dodici ore.

136 mezzi più una quarantina di spalatori suddivisi in squadre stanno portanto avanti il “piano neve” che ha visto partire i mezzi questa mattina dalle 5.30 dai sobborghi per poi scendere in fondovalle. Dalle 13 invece si è passati a liberare la viabilità pedonale con le “mini-pale” e gli spalatori. Nonostante l’impegno profuso e il sale sparso l’invito però – soprattutto per le persone anziane – è di restare a casa perché c’è il rischio di cadute. Anche la zona all’esterno della BLM group arena per i tamponi drive-through è stata ripulita per evitare interruzioni del servizio.

Da domani a sostegno della “macchina” messa in moto dall’Amministrazione sono scesi in campo anche i gruppi scout della città: chi fosse in difficoltà per tutti i servizi legati ai bisogni primari (consegna di spesa e farmaci a domicilio, ascolto e orientamento o anche per spalare la neve) può contattare la propria Circoscrizione che lo metterà in contatto con il gruppo scout di zona. E’ attivo inoltre per gli anziani anche il consueto numero “Pronto PIA” 800 – 292121.

I vigili del fuoco volontari invece – con tutta la loro rete di mezzi e uomini – daranno il loro apporto tra stasera e domani secondo un piano e con compiti definiti e coordinati dall’Amministrazione.

Domani mattina alle 4 verrà effettuata una salatura straordinaria e inizierà l’impegnativo compito di portare via la neve che attualmente è stata spostata a lato di strade e marciapiedi per consentire il passaggio.