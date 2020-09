Rubata nel pomeriggio,ritrovata al mattino: è la cargo-bike coloratissima della Libreria Due Punti di via San Martino a Trento.

Ieri sera l'appello social del titolare, Federico Zappini: «Aiutateci a ritrovare la cargo bike! Facebook utile (speriamo). Questo pomeriggio da davanti la porta in via Manzoni hanno portato via la nostra gloriosa cargobike.

Ce ne siamo accorti da poco, perché ci serviva per una presentazione. Inutile dire che ci piacerebbe tornasse. Se vedete qualcuno in città seduto sopra il nostro gioiello a tre ruote chiamateci».

A 24 ore di distanza la buona notizia: «RITROVATA. Grazie a La Fra che ci telefona e ci avvisa, allo sconosciuto che l’ha recuperata da dove era stata abbandonata, a tutti quelli che hanno ricondiviso la foto, alla Leonardelli dei Solteri che la ospita nel piazzale in attesa del recupero. Perché la povera cargo bike non corre più, è stata maltrattata, bisognerà andarla a prendere e poi portarla a sistemare. Però è di nuovo tra noi. Viva la cargo bike highlander!» scrive Zappini.