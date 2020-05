Allarme per un piccolo incendio che ha creato nuna certa apprensione, nel tardo pomeriggio di oggi, al Tridente, in via Brennero.

Le persone erano preoccupate in particolare per l'odore acre che proveniva da un edificio. Probabilmente si trattatava di plastiche bruciate.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e alcuni appartamenti dei condomini del complesso residenziale e commerciale sono stati temproaneamente evacuati.

Tutto si è risolto alla fine in tempi brevi e senza particolari danni.