Ha aperto ieri la nuova struttura che accoglierà, per il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19, persone senza dimora o in stato di grave difficoltà.

Si tratta di Casa Sant’Angela, immobile di proprietà della Compagnia di Sant’Orsola e oggi reso in comodato d’uso gratuito, al civico 126 di via Rosmini, a Trento.

Da 22 a 27 i posti disponibili, con assistenza h 24: ieri sono state già accolte dieci persone, e altre 12 arriveranno nella giornata di oggi.

La struttura, oltre a dare la possibilità di accogliere chi si trova a vivere ancora in strada, permette di avere dei posti dedicati agli eventuali senza dimora che manifestino sintomi del coronavirus.

La gestione è affidata al Punto d’Incontro, che dalle 8 alle 22 garantirà la presenza di 3 operatori e si occuperà della fornitura dei pasti (colazione, pranzo e cena), di lavanderia e pulizie, mentre per la notte - dove è previsto un presidio della Croce Rossa, gli operatori resteranno comunque reperibili in caso di necessità specifiche. Il tutto grazie anche al coordinamento delle politiche sociali della Provincia, alle Suore Orsoline, a Fondazione comunità solidale, alle Politiche sociali del Comune di Trento e alla Croce Rossa.