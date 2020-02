Un forte temporale su Trento e una grandinata in varie zone, in particolare nell'Alta Valsugana, sono passati come una meteora questa mattina verso le 10.30.

L'intensa perturbazione sul Trentino si è esaurita rapidamente ed è tornato il sole.

A Canale di Pergine (vedi la foto) la grandinata ha coperto i prati in pochi secondi con un tappeto di ghiaccio. Mentre sul Monte Bondone si è assistito per pochi minuti a una intensa nevicata.

