CALLIANO. Violento scontro frontale nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre sulla statale 12 a Calliano. L’incidente è avvenuto attorno alle 23.30, all’altezza delle ex Grafiche Manfrini, e ha coinvolto due automobili.

Secondo le prime rilevazioni, una Bmw guidata da un uomo di 59 anni avrebbe invaso la corsia opposta, dove in quel momento stava viaggiando un’altra vettura con a bordo quattro giovani della Vallagarina.

Sulla seconda auto si trovavano due ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 25 e i 28 anni. L’impatto è stato frontale e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori.

Tutti e cinque gli occupanti delle due vetture sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Rovereto in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Calliano, i sanitari e i carabinieri, ai quali spettano gli accertamenti sulla dinamica.