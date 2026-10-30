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ROVERETO. Nuove opportunità abitative in Vallagarina, dove sono disponibili 43 alloggi a canone agevolato: 36 abitazioni Itea a canone sostenibile e sette appartamenti a canone moderato. Le domande potranno essere presentate fino al 26 novembre, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi pubblicati dalla Comunità della Vallagarina.
Per accedere agli alloggi Itea è necessario un indicatore Icef per l’edilizia abitativa pubblica 2026 non superiore a 0,23. Per gli appartamenti a canone moderato, invece, l’indicatore deve essere compreso tra 0,16 e 0,41.
Gli alloggi Itea
Dei 36 alloggi Itea, distribuiti in diversi Comuni della Vallagarina, 26 sono in pronta consegna, mentre altri dieci vengono proposti con la formula dell’autorecupero: gli assegnatari potranno eseguire direttamente gli interventi di manutenzione necessari, con successivo rimborso delle spese da parte di Itea.
Le domande andranno presentate esclusivamente online attraverso la Stanza del cittadino della Provincia autonoma di Trento, accessibile dal sito della Comunità. Il sistema permetterà di selezionare soltanto le abitazioni compatibili con la composizione del nucleo familiare.
Le graduatorie saranno pubblicate entro la fine di febbraio 2027, mentre le assegnazioni sono previste nei primi mesi della primavera.
Gli appartamenti a canone moderato
I sette appartamenti a canone moderato sono di proprietà del Fondo Housing Sociale Trentino. Tre si trovano a Mori, in via della Cooperazione 56-58; quattro a Rovereto, tre in via Benacense II 78-78/A e uno in via Abetone 33-35.
L’affitto è inferiore di circa il 30% rispetto ai valori di mercato, con importi che variano in base alla superficie e al numero di camere da letto.
Le domande potranno essere consegnate agli uffici della Comunità della Vallagarina oppure inviate per posta elettronica, certificata o ordinaria, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale. Le graduatorie saranno predisposte entro gennaio 2027.
Con questa seconda raccolta di domande, il bilancio complessivo del 2026 sale a 93 alloggi Itea a canone sostenibile e 21 a canone moderato, 14 dei quali di nuova assegnazione nel complesso ex Bimac di Rovereto.