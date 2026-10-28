ROVERETO. Le lezioni, le pause caffè, le difficoltà di lavorare in gruppo e le incertezze che accompagnano i primi passi all’università. È questo il mondo raccontato da «29 e lode», la nuova webserie realizzata dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento, che sceglie il linguaggio della fiction per avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla vita universitaria.

La serie sarà presentata ufficialmente martedì 3 novembre alle 15 nell’aula magna di Palazzo Piomarta, in corso Bettini 84 a Rovereto. L’appuntamento prevede la proiezione integrale dei cinque episodi, per una durata complessiva di circa 45 minuti. Al termine sarà proposto anche un video di bloopers, con una raccolta di errori, scene sbagliate e momenti divertenti registrati durante le riprese.

All’incontro saranno presenti alcuni degli attori che hanno preso parte alla produzione, pronti a raccontare curiosità e retroscena del progetto. L’ingresso è libero.

Al centro della storia ci sono studenti e studentesse alle prese con un progetto multidisciplinare da preparare insieme e da presentare a un esame. Un percorso che si sviluppa tra incomprensioni, imprevisti, difficoltà organizzative e tentativi di trovare un equilibrio all’interno del gruppo. Attraverso le vicende dei protagonisti, la webserie restituisce uno spaccato della quotidianità universitaria, mettendo in luce non soltanto lo studio, ma anche le relazioni e le dinamiche che si costruiscono tra i banchi.

Il titolo scelto, «29 e lode», racchiude il significato dell’intero progetto. «È un inno al fatto che si possono ottenere risultati eccellenti (lode) anche nell’imperfezione (29)», spiega Alessio Palmero Aprosio, professore referente dell’iniziativa e regista della serie, che ha curato anche la fotografia e il montaggio.

I cinque episodi sono stati girati tra luglio 2025 e marzo 2026, interamente a Palazzo Piomarta, sede del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive. L’ambientazione è quindi quella di un vero contesto universitario, che diventa lo sfondo delle vicende narrate.

L’iniziativa nasce con una finalità di orientamento, rivolta in particolare agli studenti e alle studentesse degli ultimi due anni delle scuole superiori, chiamati a scegliere il proprio percorso dopo il diploma. La formula della webserie punta a offrire uno sguardo diretto e accessibile sull’esperienza universitaria, senza rinunciare a raccontarne le difficoltà e le imperfezioni. Il progetto si rivolge però anche a un pubblico più ampio, dentro e fuori la comunità accademica.

A partire dal 3 novembre, gli episodi saranno pubblicati sul canale YouTube del Dipartimento, con una cadenza di uno a settimana. La presentazione a Rovereto rappresenterà dunque l’occasione per vedere l’intera storia in anteprima e conoscere da vicino chi ha contribuito alla sua realizzazione.