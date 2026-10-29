ROVERETO. Rovereto e la Vallagarina al centro di «Trentino 2040», la strategia della Provincia per orientare lo sviluppo economico e industriale dei prossimi 15 anni. Il roadshow di presentazione ha fatto tappa oggi nella sede di Trentino Sviluppo, in via Zeni.

«Rovereto e la Vallagarina sono il cuore della green economy, un motore di primaria importanza per lo sviluppo della nostra Provincia», ha detto il vicepresidente Achille Spinelli, che ha illustrato il piano con la dirigente generale Laura Pedron, alla presenza della sindaca Giulia Robol, del presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e dei rappresentanti di enti e categorie economiche.

La strategia punta tra l’altro a un aumento del 40% del Pil provinciale e si fonda su innovazione, intelligenza artificiale, transizione energetica e capitale umano. Con l’avvio della cabina di regia, ha spiegato Spinelli, il percorso è entrato nella fase operativa.

Per la Città della Quercia sono previsti il completamento del Polo Meccatronica e di Progetto Manifattura, lo sviluppo del Polo delle Scienze della Vita, dedicato a medicina predittiva e telemedicina, e la nascita di un Polo dell’Idrogeno e delle Energie Rinnovabili con Fbk. In programma anche l’insediamento di Dolomiti Energia e un nuovo studentato.

Tra le priorità indicate figurano inoltre il rafforzamento del legame tra ricerca e imprese, l’attrazione di competenze qualificate, l’indipendenza energetica delle aziende, la logistica lungo l’asse del Brennero e l’accesso al credito.

«La sfida ora è tradurre queste proposte in azioni concrete: possiamo farlo solo insieme alle imprese e ai lavoratori», ha concluso Spinelli.