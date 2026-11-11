ROVERETO. La decisione di Brentonico di uscire dall'Apt della Vallagarina diventa terreno di confronto politico a livello provinciale. A intervenire sono la consigliera di Casa Autonomia.Eu Paola Demagri e l'ex assessore provinciale al Turismo e segretario del movimento Michele Dallapiccola, che riconducono la scelta del Comune dell'altopiano alle conseguenze della riforma della promozione turistica introdotta nel 2019 dalla giunta provinciale leghista. Nel mirino finiscono il modello di organizzazione degli ambiti turistici e le politiche dell'attuale assessore Roberto Failoni.

«La cosiddetta riformina del 2019 e la fuga di Brentonico dall'Apt sono il primo e l'ultimo capitolo di un settennio di governo leghista anche del turismo trentino», osserva Demagri. Nel mezzo, secondo i due esponenti autonomisti, ci sono imprese che crescono e prosperano, ma non sempre a vantaggio dei territori che dovrebbero essere valorizzati.

Dallapiccola ricostruisce le origini della riforma. Alla fine degli anni Dieci, ricorda, la Provincia aveva iniziato a interrogarsi sulla sostenibilità dei trasferimenti di ingenti risorse pubbliche ai diversi enti territoriali. «Una volontà politica di quel tempo – sottolinea – che mirava a mettere una bandierina leghista su ogni settore di competenza della giunta provinciale, trovò in questo problema un ottimo spunto. In fretta e furia nacque così un disegno politico volto a privatizzare le Apt, cercando al tempo stesso, con un atto di prepotenza politica, di accorpare secondo una logica legata all'egocentrismo e alla superficialità».

Il progetto, prosegue, incontrò l'opposizione delle categorie economiche, che sostenevano un'organizzazione degli ambiti basata su criteri di prodotto e omogeneità territoriale. «La giunta di allora, che è la stessa di oggi, non se la sentì tuttavia di fare tutto di testa propria come al solito e, in maniera totalmente rabberciata, inserì la possibilità per i territori di organizzarsi come meglio credevano», aggiunge.

Negli anni successivi, secondo Demagri e Dallapiccola, la Provincia avrebbe dimostrato scarsa disponibilità alla mediazione, privilegiando le vicinanze politiche degli amministratori locali rispetto a criteri di sviluppo omogeneo. Demagri richiama, tra gli esempi, i rapporti tra Val di Non e Val di Sole e le dinamiche che hanno interessato la Val di Gresta nei confronti di Rovereto.

Ora il caso riguarda Brentonico, che vede nell'ingresso nell'orbita promozionale del Garda Trentino una possibile risposta alle proprie esigenze. Una scelta sulla quale i due autonomisti sollevano interrogativi: «Sarà davvero una soluzione finire dentro a un potpourri di territori che vanno da Fiavé alla Valle dei Laghi e, a questo punto, fino al Baldo e a Brentonico, transitando per quel carnaio nel quale è stata ormai trasformata la cosiddetta Busa del Garda?».

La critica si allarga quindi al modello di sviluppo turistico e al rapporto tra crescita economica e identità territoriale. Casa Autonomia.Eu riconosce il contributo degli operatori alla prosperità dell'economia trentina, ma contesta che i risultati economici siano sufficienti a valutare gli effetti del turismo sulle comunità locali.

Demagri e Dallapiccola richiamano anche le recenti polemiche sull'arrivo di una multinazionale del fast food sulle montagne trentine, accusando la giunta provinciale di aver spostato l'attenzione sui dati economici anziché affrontare il tema della trasformazione dell'identità dei territori. «I dati economici sono buoni, le presenze aumentano, il Trentino turistico piace», riconoscono.

Secondo i due esponenti, proprio questa narrazione avrebbe contribuito a orientare Brentonico verso il modello del Garda Trentino, senza aprire una riflessione sulle alternative di sviluppo. «Insegue quelli del pifferaio magico leghista, che conduce tutti alla ricerca del reddito e del profitto, riempiendo le nostre montagne di traffico, parcheggi e turismo mordi e fuggi», attaccano.

Il nodo, per Casa Autonomia.Eu, è la distribuzione dei benefici e dei costi del turismo. Se da una parte il settore genera reddito, occupazione ed entrate fiscali, dall'altra i disagi ricadono anche sui residenti che non lavorano direttamente nell'ambito turistico, ma che devono comunque convivere con le conseguenze della pressione sulle località.

La conclusione dei due autonomisti è una critica alla gestione politica provinciale: «Sarebbe stato tanto bello avere una politica pensante, che guarda al progetto anziché ai voti degli operatori del turismo, che cerca un equilibrio tra le parti anziché i favori a pochi, che preserva e valorizza i territori anziché sfruttarli. Ma per ora al Trentino, che i turisti li deve sopportare e supportare, è andata così», concludono.