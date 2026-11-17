ROVERETO. Lo screening del tumore al collo dell’utero non passa più soltanto da microscopio e vetrini. L’ospedale di Rovereto ha introdotto un nuovo sistema di diagnostica digitale dotato di intelligenza artificiale. La tecnologia supporta l’analisi dei campioni citologici raccolti con lo screening cervico-vaginale e aiuta gli specialisti a individuare le cellule sospette.

Quarantamila campioni l’anno

In Trentino si analizzano ogni anno circa 40 mila campioni. L’obiettivo è individuare la presenza del Papilloma virus (Hpv) e le alterazioni morfologiche delle cellule prelevate dal collo dell’utero. Questo programma di screening ha ridotto in modo molto significativo i casi di tumore del collo dell’utero tra la popolazione e ha portato il Trentino ai primi posti in Italia nella prevenzione.

Una parte dello screening è l’esame dei vetrini del Pap test, un lavoro complesso che richiede competenze molto specialistiche e tempi lunghi.

Come funziona il sistema

Il nuovo strumento cambia il metodo di analisi. Ogni vetrino viene acquisito in un’immagine digitale ad altissima definizione, con una scansione che mostra le cellule su più piani di profondità. Un algoritmo di intelligenza artificiale esamina poi milioni di cellule, ne riconosce le caratteristiche e individua le aree potenzialmente più significative. Alla fine propone una galleria delle 30 immagini più sospette, da approfondire. Medico e tecnico possono così concentrarsi subito sugli elementi più importanti, senza scorrere manualmente l’intero campione in cerca di anomalie.

La tecnologia non sostituisce il professionista. Riduce le attività ripetitive e più faticose, abbassa il rischio di trascurare cellule significative e rende la lettura più efficiente. La valutazione finale e la responsabilità della diagnosi restano sempre al medico specialista.

«L’algoritmo non firma la diagnosi»

«Abbiamo deciso di acquisire un sistema di intelligenza artificiale che rappresenta una delle più importanti innovazioni tecnologiche nella prevenzione del tumore al collo dell’utero – spiega Mattia Barbareschi, direttore dell’Unità operativa multizonale di anatomia patologica –. Il sistema lascia il tecnico e il medico al centro del processo, liberandoli dai compiti più logoranti e ampliandone le capacità diagnostiche. Permette di indirizzare immediatamente l’attenzione sulle cellule più rilevanti, ottimizzando il lavoro e contribuendo a una maggiore sicurezza diagnostica. Il patologo rimane l’unico e finale decisore della diagnosi. L’intelligenza artificiale non firma la diagnosi; offre al medico la migliore visuale possibile per non sbagliare mai. L’efficacia del nuovo sistema è supportata da dati clinici rigorosi pubblicati sull’American Journal of Clinical Pathology».

Teresa Pusiol, responsabile della Struttura semplice screening e prevenzione del carcinoma della cervice uterina dell’ospedale di Rovereto, spiega come vengono trattati i campioni. «Vengono in parte analizzati con tecniche di biologia molecolare per la ricerca del virus Hpv e in parte vengono allestiti dei vetrini sui quali vengono poste le cellule da esaminare al microscopio: tali vetrini, noti ormai colloquialmente come Pap test, sono molto complessi da analizzare e richiedono una elevata professionalità del personale tecnico e medico, nonché un importante impegno temporale del personale. Oggi possiamo contare su uno strumento che affianca concretamente il lavoro delle nostre citotecniche migliorando l’organizzazione e la qualità del processo di lettura, in un contesto nazionale caratterizzato da una crescente carenza di personale specializzato».