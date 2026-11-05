ROVERETO. Dagli enzimi per depurare le acque alle nuove frontiere della genomica: le innovazioni che sembrano fantascienza, ma sono già realtà nelle imprese, diventano protagoniste di «Non è fantascienza», il nuovo videopodcast di Trentino Sviluppo dedicato alla ricerca e alle tecnologie applicate al mondo produttivo.

La prima stagione prevede sei incontri aperti al pubblico, dedicati alle biotecnologie. Si comincia sabato 7 novembre alle 11 negli spazi di TSpace, in via Scuole 24 a Rovereto, con Biodermol Ambiente, azienda di Lavis specializzata nell’utilizzo degli enzimi per rendere più sostenibili i processi industriali.

«Vogliamo far conoscere le innovazioni che nascono nelle imprese e le persone che lavorano per renderle possibili», spiega Paolo Pretti, direttore generale di Trentino Sviluppo. A condurre gli incontri sarà Francesco Stedile, biotecnologo laureato all’Università di Trento.

Ospite della prima puntata sarà Elisa Demattè, specialista di laboratorio di Biodermol Ambiente. Al termine della registrazione interverrà anche l’amministratore delegato Mauro Baruchelli per rispondere alle domande del pubblico. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli appuntamenti proseguiranno il 12 dicembre 2026, il 9 gennaio, 6 febbraio, 13 marzo e 10 aprile 2027. Le puntate saranno disponibili su YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Il primo episodio sarà online venerdì 20 novembre.