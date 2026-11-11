TRAMBILENO. In poche ore è stato distrutto il lavoro di un'estate. Nella notte fra venerdì e sabato il fuoco ha divorato le ottanta rotoballe che Elena Speranza aveva preparato per dar da mangiare al centinaio di pecore che alleva a Pozza di Trambileno nei mesi invernali. Un incendio dall'origine poco chiara e sulla quale sono in corso degli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Un rogo che poteva mettere in ginocchio un'azienda agricola ma che, invece, ha messo in moto una catena di solidarietà che - forse assuefatti da quotidiani episodi di egoismo - è capace di stupire. Solidarietà che, questo il dato concreto, permette ora ad Elena di guardare al futuro, almeno a quello immediato, con un pizzico di serenità in più. E questo grazie all'intraprendenza di una collega, Cristina Senter (in foto) che da qualche mese all'attività di sartoria in via Santa Maria, ha affiancato quella di allevatrice di alpaca a Trambileno.

«Quando ho saputo quello che era successo ad Elena - racconta Senter - ho subito iniziato a pensare a cosa potevo fare per aiutarla. Aiutarla concretamente. Durante l'estate mi sono trovata in difficoltà con i miei Alpaca. A causa della siccità ero rimasta senza erbetta fresca». Aveva lanciato un appello sui social e la risposta era stata veloce quanto importante: in tanti avevano messo a disposizione i loro prati per permettere agli animali di mangiare. «Ho pensato a come era stata aiutata io e - prosegue Senter - ho voluto fare la stessa cosa per Elena».

E quindi nel pomeriggio di domenica ha pubblicato un post sui social dal titolo "Un ballone di fieno per Elena", dando vita ad una catena di solidarietà che in meno di 24 ore ha superato di molto il traguardo che era stato fissato. «Prima ho cercato qualcuno che avesse del fieno da vendere, cosa non facile vista la siccità estiva. Alla fine l'ho trovato a Monte Malo in provincia di Vicenza. Ma lui lo avrebbe portato solo fino al passo perché non voleva fare la strada della Vallarsa». Un problema? No, solo un ostacolo da superare. «Ho così trovato chi si metteva a disposizione: ci sarebbe stata una carovana di carretti dal passo a Pozza, ma quando il vicentino ha saputo che il fieno era per Elena e che quello che lei aveva preparato era andato in fumo, si è detto disponibile ad arrivare fino a destinazione. Sul mezzo ci stanno 22 balloni e quindi ho lanciato sul social la campagna per arrivare a fare un carico completo».

Il costo di ogni ballone di fieno? Novanta euro. «Ieri sera (domenica per chi legge, ndr) erano già arrivate diverse adesioni. Ognuno - prosegue Cristina - mette la cifra che vuole, che può, io poi sommo fino ad arrivare ai 90 euro necessari per un ballone. Quando mi sono svegliata stamattina praticamente eravamo ad un passo dal traguardo e nel pomeriggio, in nemmeno un giorno, il traguardo era stato ampiamente superato». Il fieno che sarà raccolto attraverso questa gara di solidarietà servirà ad Elena per cercare di riorganizzarsi ma ha anche il sapore di un abbraccio che può aiutare a superare il momento difficile. E prenderà la forma di parole di conforto: Senter ha chiesto ai partecipanti di lasciare anche un piccolo messaggio per Elena.

«Ma non è finita - prosegue - perché domani ci sarà una riunione in Comune con le associazioni del territorio alla quale mi hanno chiesto di partecipare per organizzare altre azioni concrete che possano essere messe in campo nel prossimo futuro». Ma.D.