ROVERETO. Alcuni giorni fa due fratelli si sono ritrovati dopo un lungo periodo di lontananza. Un incontro che potrebbe sembrare ordinario, se non fosse per le loro età, che sommate sfiorano i due secoli, e per il lungo viaggio affrontato da uno dei due, arrivato a Rovereto direttamente dal Giappone.

I protagonisti di questa storia sono don Carmelo e Pio Simoncelli, entrambi originari di Lizzana. Il primo, sacerdote salesiano di Don Bosco, ha compiuto 99 anni ed è tornato in Italia per riabbracciare il fratello minore Pio, che di anni ne ha 97. Per i due sarà ora possibile trascorrere un paio di mesi insieme, recuperando almeno in parte il tempo trascorso lontani.

Don Carmelo vive in Giappone dal 1949, dove ha sempre portato avanti con dedizione la propria missione religiosa. Nel corso degli anni non sono mancati brevi ritorni in Italia, occasioni preziose per salutare e riabbracciare i familiari.

Quest'ultimo viaggio, considerata l'età del sacerdote e la lunga distanza da percorrere, ha richiesto un impegno particolare. A renderlo possibile è stata Hayuru De Bortoli, che si è resa disponibile ad accompagnarlo nel viaggio verso Rovereto.

Un gesto prezioso, che ha permesso ai due fratelli di ritrovarsi dopo una lunga separazione e di condividere ancora del tempo insieme. Per questo, la famiglia Simoncelli ha voluto esprimere la propria gratitudine a Hayuru e al marito Arturo Mario, il cui aiuto ha reso possibile un incontro carico di affetto ed emozione tra due fratelli che, insieme, sfiorano i duecento anni.