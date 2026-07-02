ROVERETO. Il servizio di Tac dell'ospedale Santa Maria del Carmine è tornato regolarmente operativo. I due tomografi computerizzati, che nei giorni scorsi si erano fermati quasi contemporaneamente a causa di un guasto tecnico, sono stati ripristinati e da questa mattina, 2 luglio, hanno ripreso la normale attività.

Lo stop aveva reso necessario sospendere temporaneamente una parte degli esami diagnostici. Nel frattempo, per evitare ripercussioni sui pazienti, l'attività era stata riorganizzata facendo riferimento alle altre strutture del Dipartimento di Scienze radiologiche e imaging medico.

Con il ripristino delle apparecchiature è stata riavviata la programmazione ordinaria, limitando i disagi provocati dall'imprevisto.

Resta invece ancora indisponibile una delle due risonanze magnetiche dell'ospedale di Rovereto. L'intervento tecnico, spiegano dall'Azienda sanitaria, richiederà ancora alcuni giorni prima del ritorno alla piena operatività.

Nel frattempo gli esami continueranno a essere garantiti grazie all'altra risonanza magnetica presente nell'ospedale roveretano e, per una parte delle prestazioni, all'ospedale Santa Chiara di Trento.