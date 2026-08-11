VOLANO. La sicurezza lungo la statale 12 torna al centro del dibattito politico dopo i recenti incidenti e le preoccupazioni espresse dalla comunità. La consigliera provinciale Paola Demagri ha presentato un’interrogazione alla Giunta provinciale per chiedere quali interventi siano previsti nel tratto urbano di Volano e quale sia il futuro della variante destinata a modificare la viabilità dell’Alta Vallagarina.

Secondo Demagri, la situazione non rappresenta un’emergenza recente, ma una criticità che si trascina da anni. La statale attraversa infatti il centro di Volano, separando scuole, municipio, parchi, impianti sportivi e altri servizi. Residenti, studenti, anziani e ciclisti sono quindi costretti ad attraversare frequentemente la strada. I tre sottopassi presenti, sottolinea la consigliera, sarebbero troppo distanti tra loro per rispondere alle esigenze quotidiane della popolazione.

A riaccendere l'attenzione è stato anche il grave incidente che ha coinvolto un bambino, investito da una moto mentre attraversava la statale. Al problema degli attraversamenti si aggiunge quello del traffico: sulla strada transitano ogni giorno migliaia di veicoli, compresi mezzi pesanti e pendolari. Nell’interrogazione viene inoltre segnalato il problema delle velocità superiori ai limiti, insieme alla presenza di intersezioni e accessi privati con visibilità ridotta.

Per questo Paola Demagri chiede alla Provincia di valutare già nell’immediato misure per ridurre i rischi. Tra le ipotesi indicate ci sono autovelox fissi, dissuasori di velocità, una migliore illuminazione degli attraversamenti pedonali e protezioni per i percorsi ciclopedonali. Interventi che potrebbero anticipare le opere infrastrutturali più importanti.

Sul tavolo resta infatti il progetto complessivo per la viabilità della Vallagarina, che comprende la variante di Volano, una nuova rotatoria e la bretellina di Sant’Ilario. La spesa prevista viene quantificata nell’interrogazione in 94 milioni di euro, dei quali 30 milioni sarebbero già stati accantonati. La consigliera chiede però di chiarire quale soluzione sia effettivamente allo studio e soprattutto se il progetto permetterà di eliminare il traffico di attraversamento dal centro del paese.

Uno dei timori riguarda infatti l'eventualità che la variante della statale 12 bypassi soltanto Sant’Ilario per poi riportare i veicoli all’interno di Volano. Demagri domanda inoltre quali interlocuzioni siano state avviate tra la Provincia e l’amministrazione comunale di Volano, quali indicazioni siano state date sulle tempistiche e quali risorse siano realmente disponibili.

L’interrogazione sollecita infine un confronto tra Provincia, Comune e territorio, chiedendo anche se la Giunta sia disponibile a sostenere una discussione trasversale in Consiglio provinciale. L’obiettivo, sostiene Demagri, è arrivare a una strategia chiara sia per gli interventi immediati sia per la soluzione definitiva del problema.