ROVERETO. Due ciclisti sono rimasti feriti nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, in seguito a una collisione avvenuta lungo la pista ciclabile tra Rovereto e Mori, nel tratto successivo al depuratore.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna italiana di 75 anni aveva arrestato la propria bicicletta ai margini della pista quando è sopraggiunto un uomo di 86 anni, che l'ha urtata, facendo cadere entrambi sull'asfalto.

L'allarme è scattato poco dopo le 10.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Rovereto e Valli del Leno, i sanitari con un'ambulanza, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso, il cui tecnico è stato calato con il verricello per raggiungere rapidamente l'area dell'incidente.

In un primo momento le condizioni dei due feriti avevano fatto temere conseguenze più serie. Dopo la valutazione sanitaria, però, entrambi sono risultati sempre coscienti e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto per gli accertamenti e le cure del caso.