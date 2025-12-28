ROVERETO. Se lo è trovato di fronte, nel garage, dove il ladro era appena riuscito a entrare forzando uno degli accessi dell'abitazione, col chiaro intento di portarsi via qualcosa di prezioso, fra bici, attrezzi e il resto del materiale presente in casa. A quel punto è iniziato il trambusto, con tanto di urla da parte della proprietaria, che hanno messo in fuga il bandito. Ma è anche scattata, tempestiva, la chiamata alla centrale d'emergenza, che ha messo in movimento una volante del Commissariato di Rovereto.



Gli agenti sono arrivati come dei fulmini, a Costa di Noriglio, e così il tentativo di furto è definitivamente abortito. Si tratta dell'ennesimo caso di furto (tentato o riuscito) che si registra nella zona di Rovereto e dintorni. La Polizia ha impiegato pochi minuti a mettersi sulle tracce del ladro, riuscendo a beccarlo a poca distanza dall'abitazione che aveva appena preso di mira.



L'uomo è stato fermato, identificato e quindi denunciato: dovrà rispondere del reato di tentato furto in abitazione.