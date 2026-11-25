ROVERETO. Pessimo modo di trascorrere una serata o concludere un'uscita con gli amici in qualche locale del centro. I vandali hanno preso di mira, l'altra notte, il mercatino di Natale rovinando e rubando parte degli addobbi di una delle otto casette distribuite lungo via Tartarotti, quella del "Borgo del Sant'Ilario" posizionata nei pressi del portone di ingresso di Palazzo Todeschi.

Gli autori del gesto hanno approfittato della strada deserta e della scarsa illuminazione notturna per prendere di mira la casetta gestita da Aurelio Caputo, noto titolare del ristorante di Sant'Ilario, assieme a figlia e socia. «Hanno strappato e portato via due grandi peluche natalizi che abbellivano la casetta mentre a un altro peluche, più piccolo, hanno strappato una zampa - racconta Caputo con malcelato disappunto -. È successo certamente la sera tardi, probabilmente nella notte fra domenica e lunedì. Domenica sera, infatti, abbiamo chiuso lo stand alla fine della giornata di lavoro. Ci siamo accorti di quanto era successo solo il giorno seguente, alla riapertura al mattino».

Il danno arrecato non è rilevante dal punto di vista economico, ma lascia l'amaro in bocca per la gratuità del gesto e la sua inutile stupidità. «Tutto lascia pensare che si tratti di un dispetto, peraltro incomprensibile visto che non ha alcun senso ciò che è stato fatto - prosegue il ristoratore e commerciante -. Credo sia il gesto di qualche ragazzotto che ha approfittato dell'opportunità di commettere un vandalismo durante una scorribanda in città, di sicuro non si è trattato di un furto di peluche».

La sera precedente, dalla stessa casetta posizionata a qualche decina di metri di distanza dalle altre presenti nella via, in una posizione per certi versi isolata, erano stati rubati altri pezzi di addobbi. I vandali hanno agito mentre non era presente il servizio di vigilanza notturna. Fortunatamente non sono andati oltre e così ulteriori danni non se ne registrano. Neppure hanno provato a penetrare all'interno delle casette, dove comunque non vi erano soldi o valori da rubare (il ricavato della giornata di lavoro viene portato via ogni sera).

«Ciò che è successo fa male perché colpisce chi lavora e soprattutto chi contribuisce a valorizzare la città di Rovereto durante il periodo natalizio», sottolinea Aurelio Caputo, che per la prima volta, quest'anno, ha deciso di partecipare al mercatino di Natale: «Ho chiesto la possibilità di avere a disposizione una casetta e mi è stata data. L'anno scorso avevo criticato l'iniziativa perché aveva diversi punti deboli mentre quest'anno le cose sono state fatte diversamente, gli organizzatori hanno allestito un evento con tutti i crismi, curato e ben proposto. Il mercatino di Natale certamente calamiterà l'interesse di roveretani e turisti per tutte le festività».

Il primo fine settimana è andato in archivio fra luci e ombre. «La giornata di sabato è andata bene, in centro c'era il pienone anche per l'accensione dell'albero in piazza Rosmini, e devo dire che si è lavorato con soddisfazione, mentre la domenica, purtroppo, è stata condizionata dal maltempo, la pioggia ha rovinato i piani di tutti, ma non può fare testo. Ora aspettiamo i prossimi giorni».