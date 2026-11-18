ROVERETO. Sono entrati nel cimitero nel cuore della notte per rubare le lastre di rame che ricoprono i loculi, ma sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine e arrestati. È accaduto nella notte di lunedì 16 novembre 2026, al cimitero San Marco di Rovereto, dove tre uomini sono stati fermati dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso ai danni del Comune.

L'operazione è scattata intorno alle 00.10, quando un cittadino ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori sospetti provenire dall'interno del camposanto di via Parteli. Mentre una Volante della Polizia presidiava l'ingresso di via Sabbioni per bloccare eventuali vie di fuga, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rovereto sono entrati nel cimitero, raggiungendo il settore nord.

Qui hanno trovato diverse lastre di rame appena divelte dalle coperture dei loculi, già adagiate a terra. Poco distante hanno sorpreso tre uomini vestiti di scuro che, alla vista delle forze dell'ordine, hanno tentato di allontanarsi. Ne è nato un inseguimento: uno dei sospettati è stato immediatamente raggiunto e bloccato, mentre gli altri due sono riusciti inizialmente a fuggire.

La fuga è però durata poco. I Carabinieri hanno individuato il furgone utilizzato dal gruppo, parcheggiato nelle vicinanze, e sono riusciti a intercettare gli altri due uomini proprio mentre tentavano di salire a bordo per allontanarsi. Tutto il rame è stato recuperato e restituito, mentre il mezzo e numerosi attrezzi da scasso rinvenuti sul posto sono stati sequestrati.

Per i tre arrestati è arrivata rapidamente anche la condanna. Nel corso del giudizio per direttissima, celebrato martedì 17 novembre, il giudice ha convalidato gli arresti e condannato ciascuno dei tre a un anno di reclusione e 200 euro di multa.