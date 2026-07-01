ROVERETO. È stato per decenni il punto di riferimento di intere generazioni di giovani roveretani venuti grandi anche grazie alle esperienze vissute ai tavolini in piazza delle Erbe, autentico crocevia di storie, amicizie e amori e punto di partenza di nuove avventure. Il bar Stella d'Italia, in pieno centro storico a Rovereto, fa parte (ancora oggi) della storia del commercio e dell'accoglienza di questa città e a scriverne le indelebili pagine è stato soprattutto il suo storico gestore, Mario Piccoli. La sua scomparsa, all'età di 89 anni (ne avrebbe compiuti la bellezza di 90 il prossimo 14 agosto), getta nello sconforto i tantissimi - roveretani e lagarini - che nel corso della loro esistenza hanno avuto modo di conoscere e apprezzarne le doti umane, la generosità, la simpatia e la grande maestria dietro il bancone del suo bar. GL.M.



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