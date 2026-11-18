ROVERETO. Rovereto sarà pure una cittadina di provincia con solo 40mila abitanti ma è comunque una fermata importante del trasporto pubblico nazionale ma pure europeo. Tanto che, tra un anno o poco più, la stazione ferroviaria di piazzale Orsi sarà una sosta obbligata della rotta dei treni ad alta velocità tra Napoli e Berlino (si parla di dicembre 2028). É una tratta con pochissime fermate «pesanti» (per altro importanti, vedi Roma, Firenze e Bologna) che si «accollano» anche quello che, numericamente parlando, è un paesone più che una città. Il tutto lungo un tracciato tra Sud e Nord continente che «snobba» l'aereo per puntare sul più popolare treno.

La città della Quercia, in questo contesto di collegamento continentale, è considerata in Europa uno snodo importante da un punto di vista soprattutto turistico. Perché a un tiro di schioppo c'è una zona che sembra essere il centro del mondo e che merita di essere servita in maniera sostenibile, cacciando dal posto le macchine e i motori termici che inquinano e rovinano la vita a tutti.

Il lago di Garda, insomma, gioca il jolly in maniera decisa. Proprio per questo la Provincia sta accelerando i tempi per arrivare a realizzare il collegamento ferroviario Rovereto-Riva, un'idea che risale alla notte dei tempi ma che è sempre rimasta una chiacchiera da bar. Stavolta, invece, si parla di un progetto che non è affatto una boutade ma che rientra in un programma ben preciso con tanto di accordo sottoscritto tra Provincia e Trenitalia in nome della tanto sbandierata mobilità sostenibile. In quest'ottica il supertreno (per ora è il Frecciarossa ma in futuro ne arriveranno altri) che porta dalla città della Quercia a Napoli e a Berlino giustifica investimenti che altrove, in Italia, se li sognano.

La stazione di piazzale Orsi, dunque, è un punto fermo europeo. Tanto da fermare l'alta velocità ma anche da spingere su nuovi binari in grado di lasciare in garage le macchine.

Il progetto più importante, però, è proprio il collegamento tra la ferrovia del Brennero e il lago di Garda. Il via libera ai lavori arriverà solo il prossimo giugno quando lo studio commissionato dalla Provincia dirà se è conveniente o meno. E le previsioni sono che alla fine l'opera si farà, con il benestare della Ue.

L'idea di riportare una ferrovia per il lago risale al 2020 quando la giunta provinciale ha approvato il protocollo d'Intesa con Rfi per l'istituzione di un gruppo di lavoro per la progettazione e la successiva realizzazione di opere infrastrutturali d'importanza strategica per la rete ferroviaria nella Provincia stessa, tra le quali rientra appunto il collegamento ferroviario Mori-Riva del Garda.

Per quanto riguarda i tempi per la predisposizione del nuovo piano, Rfi ha proposto un cronoprogramma che prevede la conclusione delle attività entro il 30 giugno 2027, con costo di 100mila euro.

Lo studio della nuova ferrovia, insomma, prosegue e questo, come detto, si sposa perfettamente con le rotte europee dell'alta velocità che hanno inserito Rovereto nelle stazioni di sosta al pari dei capoluoghi di Provincia e Regione ben più importanti e gettonati. Il Frecciarossa, d'altro contai, ferma a Rovereto proprio perché la stazione serve un bacino d'utenza strategico che comprende la Vallagarina e il collegamento con l'area del Garda, oltre a rientrare nelle logiche commerciali e nei contratti di servizio della linea del Brennero. I motivi principali sono il bacino d'utenza e pendolarismo con Rovereto raccoglie passeggeri non solo dalla città ma da tutti i comuni della Vallagarina e dell'altopiano di Brentonico, risultando un punto di raccolta importante per i viaggiatori diretti verso Verona, Bologna, Firenze e Roma (o verso Nord). C'è poi la questione lago. La città della Quercia è una porta verso il Garda: la stazione rappresenta un nodo di scambio comodo per chi si muove verso la zona del lago di Garda e le sue valli, che non dispongono di una linea ferroviaria diretta ad alta velocità.