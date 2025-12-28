ROVERETO. Rifiuta di sottoporsi a un controllo di polizia e aggredisce gli agenti intervenuti. È accaduto nella tarda serata di ieri, 27 dicembre 2025, nella periferia ovest della città, dove un uomo è stato fermato da una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza di Rovereto dopo una segnalazione relativa a persone moleste in strada.



Fin dalle prime fasi del controllo, l’uomo ha manifestato un atteggiamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. La situazione è rapidamente degenerata: secondo quanto ricostruito, il soggetto ha aggredito gli agenti con sputi, morsi e calci, rendendo necessario l’intervento di un secondo equipaggio per riportare la calma.



Le operazioni di contenimento si sono rivelate complesse. Solo con l’ausilio dello spray in dotazione, e dopo diversi minuti di resistenza, gli operatori sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a condurlo negli uffici del Commissariato, dove è scattato l’arresto.



Nel corso dell’intervento quattro agenti hanno riportato ferite, con prognosi comprese tra due e sette giorni. Danneggiati anche due mezzi di servizio utilizzati durante le fasi più concitate. Al termine degli accertamenti e della redazione degli atti, l’uomo è stato trasferito alla Casa circondariale di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.