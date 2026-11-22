ROVERETO. Il ruolo del meteo nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è al centro della tesi che ha conquistato l'ottava edizione del Premio Sergio Borghi, assegnato domenica 22 novembre a Rovereto, nell'ambito del Festivalmeteorologia.

A ottenere il primo posto è stata Kateryna Petruk, laureata magistrale in Geografia e Scienze Territoriali all'Università di Torino. Il suo lavoro, sviluppato attraverso una collaborazione tra Coni e Politecnico di Torino, ha approfondito l'influenza delle condizioni climatiche sulla preparazione e sullo svolgimento delle gare olimpiche nelle località alpine coinvolte.

La ricerca ha combinato rilevazioni meteorologiche, simulazioni e previsioni operative, mostrando come lo studio dell'atmosfera possa contribuire alla pianificazione di grandi eventi sportivi. Alla vincitrice è stato assegnato un premio di mille euro.

La proclamazione si è svolta durante la seconda AISAM Students' Conference, inserita nella dodicesima edizione del Festivalmeteorologia di Rovereto, appuntamento dedicato alle scienze atmosferiche e climatiche, promosso con il coinvolgimento dell'Università di Trento, del Comune e della Fondazione Museo Civico.

Il secondo premio, da 600 euro, è andato a Ludovica Perilli, dell'Università Roma Tre, per una ricerca che confronta modelli fisici e strumenti di intelligenza artificiale nell'analisi delle precipitazioni estreme. Terzo classificato Andrea Luigi Perfetti, dell'Università Milano-Bicocca, premiato con 400 euro per uno studio sulle emissioni atmosferiche prodotte dalla combustione della paglia di riso.

«Anche quest'anno siamo molto soddisfatti della qualità dei lavori presentati», ha dichiarato Antonello Pasini, direttore scientifico della Fondazione OMD, che ha consegnato i riconoscimenti. «I temi affrontati dai vincitori dimostrano come la meteorologia e le scienze del clima siano strumenti indispensabili per comprendere fenomeni che riguardano l'innovazione tecnologica, la qualità dell'ambiente e la società nel suo complesso».

Il Premio Sergio Borghi, promosso dalla Fondazione OMD, punta a valorizzare le nuove generazioni di studiosi, premiando non soltanto il valore scientifico delle ricerche, ma anche la capacità di comunicarne i risultati in modo chiaro e accessibile.