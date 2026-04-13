ROVERETO. In una domenica di aprile ingrigita da un cielo gonfio di nuvole, la comunità di Rovereto è stata raggiunta, ieri mattina, 12 aprile, appena dopo pranzo, da una notizia che ha aggiunto ulteriore mestizia alla giornata.



All'età di 52 anni è deceduto Karim Tonelli, manager di alto profilo, dirigente industriale, altogardesano (naghese) di origine, ma roveretano d'adozione, per scelta e soprattutto convinzione. Il suo nome, professionalmente parlando, è stato legato fino all'ultimo a una delle maggiori realtà industriali trentine, Aquafil.



Tutto sull’Adige in edicola