ROVERETO. Ci vorranno ancora alcuni giorni di lavoro per completare l'intervento in corso sulla strada statale 12 di Rovereto, nel tratto compreso tra la rotatoria nei pressi della caserma dei vigili del fuoco e l'incrocio con via Maioliche. Si tratta di una delle arterie più trafficate della città, spesso congestionata, sulla quale l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire per migliorarne la funzionalità, non soltanto per il traffico veicolare ma anche per i pedoni.

«Il cantiere in corso serve anche per modificare alcuni punti critici di questa strada – spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Carlo Fait –. Innanzitutto, verranno create nuove fermate dell'autobus, per renderle più sicure e accessibili rispetto alla situazione attuale. Saranno posizionate più a nord, verso il "Cristina". Verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale, mentre sono già in corso i lavori per il nuovo tratto di marciapiede».

L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei pedoni che percorrono quotidianamente questo tratto di strada. I lavori dovrebbero concludersi nel corso della prossima settimana, con l'esecuzione dell'asfaltatura della statale.

Per limitare i disagi alla circolazione, le operazioni di asfaltatura si svolgeranno in orario notturno, dalle 22 alle 6, e comporteranno la chiusura totale del tratto interessato, sia al traffico veicolare sia a quello pedonale. «Verranno sistemate anche le botole presenti sulla circonvallazione, dalla rotatoria dei vigili del fuoco a quella della Metalsistem in via del Garda, che tanto disagio creano agli automobilisti, costringendoli a procedere a zig zag», aggiunge Fait.

Il programma prevede la conclusione dell'intervento sabato prossimo, ma l'amministrazione punta a terminare già entro la metà della settimana.

Quello in via dell'Abetone non sarà però l'ultimo cantiere stradale prima della pausa invernale. Il Comune vorrebbe infatti avviare altri interventi in diverse zone della città. Tra le vie interessate ci sono via Azzolini, via Monte Corno, via Savioli e via Manzoni. In via Tommaseo, invece, i lavori saranno realizzati da Novareti sulla base di un accordo già stipulato.

«Ne abbiamo già parlato con commercianti e associazioni di categoria in un incontro di qualche giorno fa – annuncia l'assessore –. Molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dalle temperature: quando arriverà il freddo invernale non si potrà più asfaltare. E poi ci sono i mercatini di Natale».

L'intenzione è comunque quella di partire il prima possibile e completare almeno un paio di interventi entro la fine dell'anno. Le prime candidate potrebbero essere via Monte Corno e via Azzolini, mentre per le altre strade si guarda ai primi mesi del 2027.