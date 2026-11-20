ROVERETO. Lunedì 26 ottobre il primo furto. Poi, il 28 ottobre, appena due giorni dopo, un altro furto. E lo scorso martedì, sempre di notte, l'ennesima visita da parte dei ladri. Tre colpi subiti in tre settimane. Una media che neanche un chiringuito in Messico. E, invece, siamo a Rovereto, e si racconta qui la vicenda di un ristorante che, ironia della sorte, è nato ed opera col fine di promuovere solidarietà ed inclusione: «Le Formichine Cucina Solidale» di via della Gora. Sono stanchi, alle Formichine, di essere presi di mira dai malviventi; e non hanno più voglia di commentare. Così, al giornale non resta che fare il mero elenco di cosa è successo nell'arco di poco più di venti giorni. In fondo, c'è ben poco da aggiungere.

Del primo furto abbiamo del resto già scritto: nella notte fra lunedì 26 e martedì 27 ottobre, alcuni ladri sono entrati nel ristorante forzando la porta di ingresso e, una volta dentro, si sono messi alla ricerca di soldi e oggetti di valore, rovistando ovunque, e forzando altre sei porte interne. Alla fine, come peraltro accade spesso, i danni arrecati alla struttura hanno superato l'entità del bottino, limitato a circa 200 euro di fondo cassa.Appena due giorni dopo, nella notte di mercoledì (e proprio quel giorno l'Adige raccontava sulle sue pagine del primo furto), il secondo colpo. In questo caso l'effrazione è stata meno traumatica. Invece di forzare la porta d'ingresso, il ladro - o i ladri - è entrato scassinando la serratura, ma lasciandola di fatto senza danni. Zero, invece, il bottino: la cassa era stata svuotata. Ma, nonostante un'incursione ladresca "indolore", i vertici del ristorante hanno a quel punto deciso di attrezzarsi, dotando la sala principale (dove ci sono, oltre ai tavoli per gli avventori, il bancone e la cassa) di una telecamera manovrabile da remoto, puntata sulla cassa.

Ed è proprio questo apparecchio che, nella notte di martedì 17 novembre, ha immortalato in pieno viso il malvivente che, dopo essere entrato nel locale facendo scattare l'allarme, ha aperto la cassa - dimostrando in video una certa dimestichezza nel controllo della pulsantiera - restando però, come il suo "collega" prima di lui, con un pugno di mosche: anche martedì scorso la cassa era infatti vuota.Tutti e tre i furti sono stati denunciati ai Carabinieri di Rovereto, che si presume avranno gioco facile ad attribuire almeno il terzo furto. Staremo a vedere.Restano lo sconcerto e l'allarme dei roveretani di fronte alla recrudescenza dei raid ladreschi, che da ormai tre settimane sembra tengano in scacco le notti lagarine. Ma.Pf.