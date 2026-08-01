ROVERETO. La Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento della tariffa rifiuti per il 2026, predisposto da Dolomiti Ambiente sulla base del nuovo Piano economico-finanziario elaborato secondo il metodo tariffario definito da Arera. Secondo le simulazioni effettuate dal gestore sulle utenze presenti in banca dati, l'impatto medio dell'adeguamento sarà pari a circa il 4,5%. L'aumento è legato all'incremento dei costi dell'energia, dei trasporti, dello smaltimento e delle materie prime, oltre che alle nuove regole introdotte dall'Autorità nazionale, che impongono ai Comuni la copertura integrale dei costi del servizio secondo criteri rigorosi e certificati.

L'amministrazione evidenzia come il rincaro sia accompagnato dal mantenimento di un servizio che continua a garantire standard elevati. A Rovereto la raccolta differenziata si mantiene stabilmente attorno all'83%, mentre il sistema porta a porta interessa ormai quasi l'intero territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuto, lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, il lavaggio della viabilità, lo svuotamento dei cestini, la raccolta dei rifiuti abbandonati, la gestione del Centro di raccolta e le attività di informazione e sensibilizzazione ambientale rivolte anche alle scuole. Il Piano economico-finanziario conferma l'obiettivo di mantenere questi livelli di qualità anche nel quadriennio 2026-2029.

Resta inoltre confermato un ampio sistema di agevolazioni. Sono previste riduzioni del 25% della quota fissa per chi pratica il compostaggio domestico o nelle utenze non domestiche, l'azzeramento della tariffa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e sconti per le famiglie con bambini sotto i 30 mesi o con componenti che, per motivi sanitari, utilizzano tessili sanitari. Confermati anche i benefici per le attività economiche penalizzate da cantieri di lunga durata, per i pubblici esercizi che eliminano le slot machine, per le imprese che donano prodotti alimentari a fini solidali e per le nuove attività commerciali, artigianali e di somministrazione insediate nel centro storico.

Dall'analisi svolta da Dolomiti Ambiente emerge infine che le tariffe applicate a Rovereto risultano sostanzialmente in linea con quelle dei principali comuni del Trentino-Alto Adige di dimensioni analoghe o superiori. Un dato che, secondo il gestore, conferma la competitività del sistema tariffario cittadino nonostante l'estensione del servizio porta a porta e gli elevati livelli di raccolta differenziata raggiunti negli ultimi anni.