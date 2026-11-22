ROVERETO. Derubata nel giro di una frazione di secondo, nel parcheggio altezza strada del Poli di via Craffonara, intorno a mezzogiorno di mercoledì. Era appena uscita dal supermercato, aveva riposto la busta della spesa nel bagagliaio della vettura e, dopo aver sistemato la borsetta sul sedile passeggero, si stava accomodando al posto di guida per ripartire verso casa.

Non aveva ancora chiuso la portiera, quando una donna di mezza età dall'accento sudamericano si è avvicinata, urlandole "Soldi! Soldi! Dietro macchina, a terra!". L'anziana vittima, una roveretana di 87 anni, pensando quindi di aver perso delle monete dalla tasca, è uscita dall'auto per verificare.

In effetti a terra c'era davvero una manciata di monete sparse, così la signora si è chinata per raccoglierle. È bastato questo semplice trucchetto per permettere a un complice, un uomo tra i 50 e i 60 anni, di aprire indisturbato la portiera lato passeggero, prendere la borsetta e scappare.

«In un attimo mi sono resa conto di essere stata derubata - ha raccontato la signora, ex maestra elementare, che preferisce mantenere l'anonimato -. Sono subito rientrata al supermercato per chiedere aiuto, una cassiera ha chiamato le forze dell'ordine e in pochi minuti sono arrivati due poliziotti.

Nella borsetta avevo il portafoglio con i documenti e del denaro contante, il cellulare e alcuni effetti personali. Per fortuna le chiavi dell'auto mi erano rimaste in mano e così son potuta rientrare a casa. Ero molto scossa, non capivo come fosse potuto accadere, probabilmente però i ladri mi tenevano d'occhio già da un po'.

Dopo la spesa di generi alimentari ero infatti salita al primo piano per fare un giro al Regina e quando sono entrata alla toilette mi sono accorta di questi individui. Sembrava stessero aspettando qualcosa e mentre ero ai servizi hanno bussato con forza alla porta.

In quel momento non me ne sono preoccupata, ho pensato solo che fossero dei maleducati. Ma con il senno di poi credo mi stessero proprio puntando, forse vedendo una donna anziana hanno pensato di aver gioco facile».

Il giorno stesso, dopo qualche ora, la signora è stata chiamata dal Commissariato. «Un agente mi ha comunicato di avere recuperato il mio telefono, purtroppo già resettato - continua -. Era in mano a una banda di tre malviventi di origine cubana, fermati dalla Polizia stradale in un autogrill dove avevano appena messo a segno un altro furto.

Si stavano dirigendo verso il Veneto, ma mi è stato detto che si tratta di delinquenti che girano tra Milano e Roma, dove uno di loro ha anche l'obbligo di firma».

È bastato un solo giorno di attesa e anche la borsetta con tutti i documenti è tornata tra le mani della signora. «Non ci speravo e invece dal Commissariato mi hanno contattata di nuovo per dirmi che un privato cittadino ha trovato la mia borsetta a bordo strada, tra Rovereto e Marco.

Mancavano solo i soldi, circa 60 euro, il mio rosario e gli occhiali da vista. Efficientissimi i poliziotti, che ho ringraziato più volte per il loro prezioso lavoro, oltre che per la professionalità e gentilezza dimostrata nei miei confronti».