ROVERETO. Il mercato del martedì lascia temporaneamente il centro storico e trasloca al Follone. Dal 17 novembre al 12 gennaio 2027, le bancarelle saranno concentrate in piazzale Leoni per lasciare spazio al Mercatino di Natale e agli altri eventi che durante le festività occuperanno le piazze cittadine. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale dopo il confronto con le categorie del commercio ambulante.

Una delle richieste principali degli operatori era quella di non spezzare il mercato in più zone della città. Da qui la scelta del Follone, ritenuto sufficientemente ampio per mantenere compatte le bancarelle. «Il confronto è stato molto costruttivo – spiega l’assessore al commercio Michele Dorigotti – e abbiamo convenuto sul fatto che il Follone potesse essere la collocazione migliore».

Il Comune sta lavorando anche sul fronte di parcheggi e viabilità. Secondo le valutazioni dell’amministrazione, oltre la metà dei posti auto che verranno temporaneamente eliminati al Follone il martedì mattina sarà compensata da quelli che torneranno disponibili in centro storico. Per gli altri potranno essere utilizzati i parcheggi interrati dell’ex Bimac e di via Brigata Acqui. Piazzale Leoni sarà inoltre dotato dell’infrastruttura elettrica necessaria per bancarelle e furgoni alimentari.

Ma il trasloco potrebbe rappresentare anche una prova per il futuro. Lo studio commissionato per il riassetto ha infatti valutato il Follone come possibile area alternativa permanente quando il centro non può ospitare il mercato e, più in generale, come nuova “piazza” per manifestazioni ed eventi con molto pubblico. Secondo il Comune, dimensioni e caratteristiche dell’area potrebbero colmare la mancanza a Rovereto di uno spazio ampio e attrezzato per iniziative che devono necessariamente restare concentrate.