ROVERETO. Supera i 122 milioni di euro il bilancio di previsione 2027 del Comune di Rovereto, che si presenta in pareggio e mette al centro servizi, attenzione alle persone e nuovi investimenti per la città. Il documento, inserito nella programmazione 2027-2029, sarà sottoposto al confronto nelle circoscrizioni e successivamente alla discussione in Consiglio comunale, con l'obiettivo di arrivare al voto entro la fine dell'anno.

La parte più consistente delle uscite riguarda le spese correnti, pari a circa 72 milioni di euro. Tra le voci principali figurano le politiche sociali e per la famiglia, che assorbono circa 18,3 milioni. Le spese in conto capitale ammontano invece a 14,5 milioni, con 5,3 milioni destinati alla manutenzione della rete dei trasporti e della viabilità.

Sul fronte delle opere pubbliche, tra i nuovi interventi previsti figurano la riqualificazione energetica delle scuole Gandhi, con un investimento di 4,5 milioni di euro, i lavori alla Rsa Vannetti (1,3 milioni) e la riqualificazione del palasport, per altri 1,3 milioni. In programma anche la ciclabile di via Campagnole-Borgo Sacco, per la quale sono previsti 600 mila euro.

Proseguono inoltre i progetti già avviati, con investimenti di rilievo: 13,55 milioni per lo stadio Quercia, 6,2 milioni per la mensa dell'ex Peterlini e 5,7 milioni per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Nell'elenco figurano anche il parco ex Alpe, con 2,1 milioni, piazza della Pace (1,2 milioni) e piazza Podestà (1,05 milioni).

Il percorso di approvazione prevede ora il passaggio nelle sette circoscrizioni comunali, chiamate a esprimere un parere non vincolante. Da qui il confronto arriverà in Consiglio comunale, dove si svolgerà la discussione sul documento finanziario prima del voto previsto entro la fine del 2026.