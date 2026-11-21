ROVERETO. Per un giorno sono stati loro, 35 studenti dell'Alberghiero di Rovereto, a organizzare e gestire un pranzo istituzionale, dall'accoglienza degli ospiti alla preparazione dei piatti. A sedersi a tavola con i ragazzi, venerdì 20 novembre 2026, è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, protagonista di un incontro dedicato alla formazione professionale e alle prospettive lavorative dei giovani.

I ragazzi, tutti del quarto anno e di età compresa tra 17 e 18 anni, hanno avuto l'opportunità di mostrare direttamente le competenze acquisite durante il percorso scolastico. Non soltanto un pranzo, dunque, ma anche un momento di confronto sulle aspirazioni personali e sulle esperienze di stage che li attendono nei prossimi mesi.

«Oggi ho visto da vicino cosa significa fare formazione professionale di qualità: non solo teoria, ma passione, serietà e tanta voglia di mettersi in gioco», ha commentato Fugatti, ringraziando gli studenti per l'accoglienza. Il presidente ha sottolineato anche il valore del lavoro svolto dai docenti nella preparazione dei futuri professionisti della ristorazione e dell'ospitalità.

L'iniziativa, promossa dall'istituto diretto da Vito Rovigo, si inserisce in un progetto avviato sette anni fa. Ogni venerdì, infatti, il ristorante didattico della scuola apre agli ospiti esterni, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con le esigenze di un vero servizio gourmet, utilizzando anche prodotti tipici del Trentino e del Lago di Garda.

A preparare il menu sono stati 22 studenti, coordinati dallo chef Mario D'Ascoli e dal maestro pasticcere Nicola Cerbaro. Altri 13 ragazzi, guidati dai docenti Donato Laneve e Nino Forlini, si sono occupati dell'accoglienza e del servizio in sala.

Il percorso formativo comprende inoltre specializzazioni che spaziano dalla Latte Art alla preparazione dei cocktail, fino ai corsi di sommelier e agli approfondimenti sul mondo della birra. Competenze pensate per facilitare l'ingresso nel settore turistico e della ristorazione.

Il prossimo passo sarà rappresentato dagli stage professionali. Dal 17 dicembre 2026 al 17 gennaio 2027 gli studenti lavoreranno in strutture del territorio trentino. Dal 25 marzo al 25 aprile 2027, invece, trascorreranno un mese fuori provincia, impegnati in alberghi di prestigio e ristoranti stellati.