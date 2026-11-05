ROVERETO. Cinque famiglie sono state fatte uscire di casa questa mattina a Rovereto, dove un principio di incendio è scoppiato in un appartamento al piano rialzato di una palazzina di vicolo Paiari, nel quartiere Santa Maria.

Il fumo ha invaso rapidamente il vano scale, rendendo necessaria l’evacuazione del condominio. A intervenire sono stati i vigili del fuoco di Rovereto, volontari e permanenti, che hanno messo in sicurezza i residenti.

Tre persone sono state accompagnate al vicino pronto soccorso per alcuni accertamenti, a titolo precauzionale, per escludere un’intossicazione.

Nel corso della mattinata sono proseguiti i controlli sull’agibilità degli appartamenti, per stabilire se e quando le famiglie potranno rientrare nelle proprie abitazioni.