ROVERETO. Un diciannovenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è scattato nella notte tra domenica e lunedì durante un servizio in abiti civili degli agenti del Commissariato di Rovereto.

I poliziotti hanno notato sei giovani che stavano fumando hashish. Quando si sono avvicinati per identificarli, uno dei ragazzi avrebbe cercato di nascondere un involucro dietro una panchina. Gli agenti lo hanno recuperato, trovando all'interno 298,4 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti.

Durante il controllo il diciannovenne è stato inoltre trovato in possesso di 9.515 euro in contanti, suddivisi in mazzetti. Gli elementi raccolti hanno portato all'arresto in flagranza del giovane, successivamente trasferito nella casa circondariale di Spini di Gardolo.

La Procura di Rovereto ha quindi chiesto al gip la convalida dell'arresto. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per il diciannovenne vale la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.